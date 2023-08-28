كشف عن دوره في قتل أسامة بن لادن.. احتجاز الجندي الأمريكي روبرت أونيل في تكساس

اتهامات عديدة يواجهها روبرت أونيل، جندي البحرية الأمريكي السابق، الشهير بقتله لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في عملية أمريكية داخل الأراضي الباكستانية، في مايو 2011، حيث تم احتجاز الجندي الأمريكي السابق بصفة مؤقتة في منطقة «فريسكو»، بولاية تكساس، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 3500 دولار في نفس اليوم، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» في تقرير لها اليوم الاثنين.

هل قتل روبرت أونيل أسامة بن لادن؟

وأكد روبرت أونيل، في مقابلة صحفية سابقة مع مجلة «إسكواير» الأمريكية عام 2013، أنه قتل أسامة بن لادن خلال عملية «رمح نبتون»، في مايو 2011، كما أدلى بروايته عن قتله لأسامة بن لادن في مذكراته التي جاءت بعنوان (The Operator)، فيما أشارت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد أو تنفي صحة تلك التصريحات.

وبالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها روبرت أونيل للمجلة الأمريكية، تعالت الاحتجاجات بين العديد من أفراد القوات الخاصة، الذين اتهموه بانتهاك «قواعد الصمت»، التي تمنعهم من نسب الفضل علناً إلى أفعالهم، بحسب الصحيفة الهندية.

ومن جانبه، حث الأدميرال في البحرية الأمريكية بريان إل لوسي، جميع أفراد قوات البحرية الأمريكية على الالتزام بالقاعدة التي تنص على الصمت، قائلًأ: «في جوهر الحرب البحرية الخاصة، يوجد مبدأ هام وهو «أنا لا أعلن عن طبيعة عملي، ولا أسعى إلى الاعتراف بأفعالي».

كما أكد الأدميرال الأمريكي أن هذا المبدأ يستوجب الالتزام به مدى الحياة، سواء داخل الخدمة أو خارجها، وأن من ينتهك هذه القاعدة لا يعتبر عضواً بالفريق، ولا يمثل البحرية الأمريكية.

وفي المقابل، دافع روبرت أونيل عن إفشائه لسر قتله أسامة بن لادن، رغم القواعد التي كانت تفرض عليه التزام الصمت، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، بقوله: «إنه سر يصعب الاحتفاظ به، وكان الجميع فخورين بما قاموا به، وأعتقد أنه كان من الواضح أننا فعلنا ذلك».

وألقت الشرطة في ولاية تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي البحرية الأمريكي السابق، البالغ من العمر 47 عاماً، يوم الأربعاء الماضي، بتهم الاعتداء والسكر، ثم تم إطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 3500 دولار.