شهادات سائقين عن طرق وكباري مصر: الشوارع والمباني نطقت بعد التطوير

قال أحد المستفيدين من مشروعات البنية التحتية يدعى محمد مصطفى الزيني، سائق سيارة تاكسي، «أنا بقالي أكتر من 10 سنين شغال على التاكسي طول اليوم في الشارع مليش مواعيد ولما مزاجي يحب يشتغل أشغل التاكسي والف الشوارع والبلد حلوة».

وأضاف: «البلد بتحلى كل يوم عن اللي قبله، الشوارع والمباني نطقت لما اتجددت، بس ساعات النكتة بتحكم وبتقول بلد الكباري، بس إن جيت للحق الكباري دي اللي خلت البلد تتنفس واحنا كمان نتنفس».

وتابع: «محور روض الفرج رحمة من ربنا المشوار اللي كان بياخد ساعة إلا تلت دلوقتي بياخد في تلت ساعة، وكمان البنزين اللي كان بيتحرق في الزحمة ما هو فلوس، لما يقل والزحمة تقل نعرف نشتغل»