رئيس اتحاد الخماسي عن حصد ذهبية العالم: ننفذ خطة منذ 10 سنوات

أكد المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن الفوز بذهبية العالم إنجاز كبير لمصر، ولأول مرة في التاريخ نتصدر ترتيب الميداليات في بطولة العالم، ونشهد ختاما مميزا للبطولة بالحصول على الميداليات، لافتا إلى أن إيطاليا تعقبهم في الترتيب ثم إنجلترا في المركز الثالث.

إنجاز المنتخب الخماسي

وأضاف شريف العريان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، أن ما يحدث من المنتخب الخماسي إنجاز أكثر من رائع، وللسنة السادسة على التوالي نكون موجودين على منصات التتويج.

خطة المنتخب الخماسي

وتابع: «مفيش ميداليات بتأتي مفاجئة وبقالنا 10 سنوات شغالين على خطة معينة ونحصد ثمارها، والبداية الحقيقة تحققت مع أولمبياد 2018»، معبرا عن فخره بتتويج منتخب الخماسي الحديث بذهبية وبرونزية في منافسات الرجال ببطولة العالم.