«التأمين الصحي»: غيرنا منظومة العمل بعد 2014.. و70 مليون مستفيد من الخدمات

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن ملف الصحة قبيل 2014 واجه تحديات كثيرة، مضيفًا أن الهيئة بدأت في تغيير رؤيتها وأساليب عملها، وإدخال التحول الرقمي في أنظمة العمل، بهدف تجهيز المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمصريين.

تغيير أساليب العلم وإدخال التحول الرقمي

وقال ضاحي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، إن هيئة التأمين الصحي بدأت تغيير أساليب العلم وإدخال التحول الرقمي في أساليب العمل.

وذكر أنه حتى 2020 كان يوجد 53 مليون منتفع من التأمين الصحي، ووصل هذا الرقم لـ 70 مليون مواطن منتفع بمظلة التامين الصحي.

مبالغ الاشتراك في هيئة التأمين الصحي زهيدة

وأضاف ضاحي أن مبالغ الاشتراك في هيئة التأمين الصحي زهيدة جدًا، مقارنة بالخدمات المقدمة.