مجلس الدولة: تشكيل لجنة محاسبية لحل نزاع بين «التأمين الصحي» و«تعليم السويس»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، بخصوص إلزام مديرية التربية والتعليم بسداد مبلغ 482 ألف 544 جنيها، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي (2021-2022).

النزاع غير صالح للفصل

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل، أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ نظرًا إلى اختلاف عدد الطلاب المُقيدين والمُسددين اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي: (2021-2022) بين ما ذكرته الهيئة العامة للتأمين الصحي، وما ذكرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

المبالغ التي تم سدادها

وأضافت، «كذلك وجود خلاف بين طرفي النزاع حول المبالغ التي تم سدادها كاشتراكات التأمين الصحي للطلاب من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، لحسم النزاع».

دور الجمعية العمومية للفتوى والتشريع

وتعتبر الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أعلى جهة إفتاء قضائية في مصر، وتعد من أهم أقسام مجلس الدولة، إذ تعتبر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أولى إدارات مجلس الدولة، إذ كانت نشأتها مع إنشاء المجلس عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة.