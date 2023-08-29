عاجل.. عطل فني يضرب موقع إكس «تويتر سابقا»

تعطل موقع التواصل الاجتماعي أكس عن العمل، بسبب عطل فني، وفقا لموقع العربية، ولم تعلن منصة التواصل الاجتماعي عن سبب العطل حتى الآن.

تعطل منصة أكس عن العمل في بآلاف الحسابات في الولايات المتحدة

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي أكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، على آلاف الحسابات في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشف موقع Downdetector.com إلى أن هناك أكثر من 17000 ألف بلاغ تلقاه الموقع عبر مستخدميه عن عطل بموقع إكس العالمي.