محمد رياض يكشف عن سر سعادته مع زوجته رانيا محمود ياسين.. وموقف والدها في الخطوبة

تحدث الفنان محمد رياض، عن خطوبته على الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلا: «ذهبت إلى الفنان محمود ياسين، وقلت له ليا الشرف إن أتقدم لخطوبة رانيا وأتمنى حضرتك توافق، فقال لي الفنان محمود ياسين إنتا ابني وماعنديش مانع طالما هناك توافق بينكم، وأنا بحبك وبحب شغلك».

وأضاف محمد رياض، خلال لقائه على قناة «الحياة»، أن محمود ياسين لم يطلب منه أي شيء، سواء كان شبكة أو جهاز أو أشياء أخرى، لأنه كان في بداية حياتي.

زفاف رياض ورانيا محمود ياسين

أما عن حفل الزفاف، فقال أن نجوم مصر حضروا جميعهم بالإضافة إلى كبار المسئولين وكاظم الساهر جاء بشكل خاص لإحياء زفافه.

وقال محمد رياض: «الزواج نعمة من ربنا وزواجنا دام لـ25 عاما، والكلمة السحرية في السعادة الزوجية، هي التفاهم وهو الذي يحافظ علي استمرار الزواج، ورانيا تثق في رأيي جدا، وتشارك معي الرأي حوال أعمالي وفي النهاية توجد حرية الرأي».