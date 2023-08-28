نجل محمد رياض يكشف عن مهنة والده قبل عمله في التمثيل

قال الفنان محمد رياض إن جذوره صعيدية من أسيوط، ومولود في القاهرة وأنه الأخ الرابع من خمس أولاد وكان مقربًا من والده الذي دعمه هو وإخوته حتى يكملون تعليمهم.

عمل محمد رياض قبل التمثيل

وعقب نجله عمر محمد رياض، خلال لقاء بقناة الحياة قائلا: «بابا كان مدرس كيمياء سابقا وكان بيساعدني».

بينما أشار محمد رياض أنه كان شغوفا بالتمثيل منذ عمر 15 عاما، وكان صديق شقيقه يمثل في مسرحية وذهب وشاهده وتمنى أن يصبح ممثلا، وقال: «وكنت بعمل بروفات مع نفسي وبخاصة دور علي في رد قلبي».

دعم إسماعيل عبد الحافظ

وتابع «رياض» أن المخرج إسماعيل عبد الحافظ دعمه ووقف بجانبه في البداية وخاصة في مسلسل الوسية وكان مشهدا واحدا، وقال: «كنت مشهور في الجامعة وأخذت جوائز، واتفاجئت بأن المخرج إسماعيل عبد الحافظ طلب أن أحضر وقالي اسمك إيه وأعرب عن إعجابه بأدائي وقالي أنت كويس وكنت فخور وسعيد».

وأضاف رياض: «أيضا المخرج أحمد توفيق كان له فضل عليا في بدايتي ودعمني، واشغلت بطولة حلقة من حلقات الفوازير، واشتغلت معه في مسلسل عمر عبد العزيز، وكانت النقلة الكبرى في حياتي الفنية مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».