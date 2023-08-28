محمد رياض يكشف سبب نجاح مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» حتى الآن

قال الفنان محمد رياض إن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» نجح بشدة وظل لسنوات طويلة يحصد الإعجاب والمشاهدات العالية في كل وقت أثناء عرضه.

سبب نجاح «لن أعيش في جلباب أبي»

وتابع محمد رياض في تصريحات لقناة الحياة، أن قصة المسلسل لإحسان عبد القدوس وسيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق وبطولة النجوم نورالشريف وعبلة كامل وكوكبة من النجوم، وأسماء كل هؤلاء وراء نجاح العمل.

وأشار إلى أن شخصية علي بالمسلسل والكوميكس الذي يظهر عليها تسعده ويضحك بشدة عليها عندما يراها.

استفادة نجل محمد رياض منه

وعقب الفنان عمر محمد رياض قائلا: «استفدت من مسلسل لن أن أعيش في جلباب أبي إني لابد أن أعيش بشخصيتي وأستفيد من التحديات والتجارب ولابد من الدراسة مع الاستفادة من خبرات والدي ولكن لابد من أن أطور من نفسي».

وعقب الفنان محمد رياض على نجله، قائلا: «الفن مافيهوش واسطة ولكني سأقف بجوار ابني وأدعمه ولكن شغله هو من سيحدد نجاحه وثقة الناس به».