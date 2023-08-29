حالة الطقس اليوم: موجة حارة حتى الخميس.. «أغسطس يكشر عن أنيابه» (صور وفيديو)

مع طلوع شمس يوم جديد، يبدأ المواطنون في التساؤل عن حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة، لاتخاذ احتياطاتهم قبل الخروج من منازلهم، واختيار نوع الملابس المناسبة لطقس اليوم، خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

وتحدثت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، قائلة إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها حول حالة الطقس اليوم، أن خبراء الأرصاد الجوية أرجعوا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة، إلى نشاط منخفض الهند الموسمى، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم، فجاءت كالتالي:

-القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم عضور المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه فيما يخص حالة الطقس اليوم، فمن المتوقع وجود ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري بين درجة ودرجتين، إذ يسود طقس حار على القاهرة والسواحل وشمال وجنوب الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تزيد نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على القاهرة وجنوب الوجه البحري، و95% على السواحل الشمالية، وبين 60-40% على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت «غانم» لـ«الوطن»، ان أغسطس سيبدأ في التكشير عن أنيابه بشكل أكبر ويظهر وجهه الآخر، إذ حذرت من موجة حارة رطبة تؤثر على البلاد، تبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، وتسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على جميع الأنحاء، وصل ارتفاع نسبة الرطوبة التي تقترب من 100 %.