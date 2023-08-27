طقس الإسكندرية اليوم.. اعتدال درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على الشواطئ

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت الحرارة بمعدل درجتين، لتسجل 31 درجة مئوية مع اعتدال نسبي في ارتفاع الأمواج، ما يجعله طقسا مميزا للذهاب إلى البحر والتمتع بالجو المميز، في ظل رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم معتدل، مع ميل إلى الحرارة ظهرا، ثم يعود إلى الانخفاض التدريجي ليلا، وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة، وتصل سرعة الرياح إلى 30 كيلومترا في الساعة، وتعمل على الشعور بانخفاض نسبي في درجات الحرارة ظهرا.

استقرار الأمواج بالإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر، وتشهد اعتدالا بمقدار من 1 إلى 1.75 متر، ما تبعه رفع الرايات الخضراء على كل شواطئ الإسكندرية.