طقس حار يسود محافظة البحر الأحمر.. وآلاف المواطنين يذهبون للشواطئ

يسود طقس حار على مدن البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بينما يتوافد الآلاف من المواطنين على الشواطىء رغم ارتفاع حركة الأمواج والتي تتراوح بين متر ونصف إلى 2,25 متر، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية، أما درجة الحرارة المحسوسة فتصل إلى 41 في بعض أوقات النهار، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

توافد الآلاف على البحر

وشهدت مدن محافظة البحر الأحمر توافد الآلاف على الشواطئ العامة والخاصة، حيث تضم مدن البحر الأحمر أكثر من 270‪ فندق ومنتجع سياحى وعشرات الشواطىء العامة والخاصة، والتي تمتد بطول ساحل البحر الأحمر.

وكشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر تصريحات لـ«الوطن» توافد الآلاف من المصريين والأجانب على شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية والشواطئ العامة، خاصة مدن الغردقة ومرسى علم والتي تشهد ارتفاعًا في نسبة الإشغالات لتتعدى 90%.

انتعاش السياحة بالبحر الأحمر

من جانبه، قال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن المدن السياحية بالبحر الأحمر على رأسها الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية خلال موسم موسم الصيف الجاري، خاصة مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة، ونشاط حركة السياحة الداخلية تزامنًا مع موسم الصيف الجاري.