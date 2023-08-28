شبورة ورياح وارتفاع رطوبة.. «الأرصاد» تكشف حالة طقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، واستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في الأيام المقبلة، وفقًا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد، في بيان صدر عنها، إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري بين درجة ودرجتين، إذ يسود طقس حار على القاهرة والسواحل وشمال وجنوب الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تزيد نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على القاهرة وجنوب الوجه البحري، و95% على السواحل الشمالية، وبين 60-40% على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء 29-6-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 30 -8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 31 -8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.