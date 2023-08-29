رئيس الوزراء الياباني يتعهد ببذل الجهود لمنع الإضرار بصناعة صيد الأسماك

أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل تجنب الإضرار بصناعة صيد الأسماك بالبلاد، وذلك بعدما بدأت في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

اليابان ستطلب من الصين إلغاء حظر جميع وارادت المأكولات

وأضاف أن الحكومة ستطلب من الصين عبر القنوات الدبلوماسية أن تلغي على الفور حظرها لجميع واردات المأكولات البحرية اليابانية الذي أعلنت بكين عنه الأسبوع الماضي، إن اليابان ستواصل أيضا إقناع الصين بضرورة مشاركة الخبراء من الجانبين في مناقشات متعمقة على أساس الأدلة العلمية.

وأشار كيشيدا إلى أن حكومته ستعمل على تعزيز الجهود الوطنية من أجل زيادة استهلاك المأكولات البحرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية صناعة صيد الأسماك.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط.

تصريف 7800 طن من المياه المعالجة

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى من التصريف تجرى على مدار 17 يوما، وتشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 طنا من المياه خلال العام المالي الحالي، أي نحو 30 خزانا، بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عاما على الأقل حتى تكتمل.

وأشار وزراء يابانيون، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة قد تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الصين حظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي قوله في مؤتمر صحفي: «ندخل مرحلة حيث يتعين علينا النظر في اتخاذ تدابير مضادة ضد قيود الاستيراد التي تفرضها الصين، بما في ذلك تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، إذا كان تقديم احتجاج عبر القنوات الدبلوماسية غير فعال».

بدوره، قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي أيضًا في مؤتمر صحفي منفصل، إن اليابان ستتخذ الخطوات اللازمة في أطر مثل منظمة التجارة العالمية، وشدد على أهمية الاتصال الوثيق بين البلدين من أجل الحفاظ على علاقة بناءة.