كل ما تود معرفته عن الخط الرابع للمترو بعد حديث رئيس الوزراء الياباني عنه

«الخط الرابع لمترو الأنفاق».. باكورة التعاون المصري الياباني، وكان حاضراً في حديث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس للقاهرة، إذ أكد أنه سيربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات، وستفتتح محطة أمام المتحف المصري الكبير، بما ينقل عدداً كبيراً من السياح إلى المتحف.

الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ومن المتوقع أن ينقل نحو مليوني راكب يومياً ويبلغ إجمالي طوله 42 كيلزمترا ويشتمل على 38 محطة.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ينقسم الخط الرابع للمترو لمرحلتين الأول تشمل حدود مدينة 6 أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح والفسطاط، والمرحلة الثانية تشمل الفسطاط ومدينة نصر والقاهرة الجديدة.

يبلغ طول المرحلة الأولى 19 كيلومترًا وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار مروراً بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق.

تفاصيل المرحلة الثانية

المرحلة الثانية يبلغ طولها 23 كيلومترا وتشتمل على 21 محطة وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص وتمر بشارع صلاح سالم حتى القلعة ثم منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب حتى طريق مصر – السويس الصحراوي عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر – السويس الصحراوي.

وسائل النقل الأخضر صديق ‏البيئة

الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أكد أن الخط الرابع لمترو الأنفاق، هو باكورة التعاون بين مصر واليابان، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ‏باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق، والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق ‏البيئة علاوة على إنه وسيلة نقل جماعية‎ ‎تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى ‏مستويات الأمان.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أن الخط يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين، ويعد أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى، وضمن جهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتوفير وسائل نقل حديثة تستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى: «من المتوقع أن تختصر المرحلة الأولى من الخط وقت السفر بين وسط القاهرة إلى منطقة الأهرامات لحوالى 30 دقيقة».