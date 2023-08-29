أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في القاهرة والمحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح معرض أهلا مدارس في جميع محافظات الجمهورية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 بنهاية سبتمبر المقبل، في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية.

ويهتم المواطنون بمتابعة موعد افتتاح معرض أهلا مدارس السنوي، لشراء المستلزمات الدراسية المختلفة، من أدوات مكتبية وسبلايز، إضافة إلى الزي المدرسي، خاصة فيظل حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال طرح المنتجات بأسعار مخفضة، سواء السلع الغذائية أو الأدوات المدرسية المختلفة، حيث تصل التخفيضات لـ50% على جميع السلع.

أماكن معرض أهلا مدارس في القاهرة الكبرى

- المعرض الرئيسي موجود داخل بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وينتشر عدد من الفروع في الميادين الرئيسية بالمحافظة.

أماكن معارض أهلا مدارس بالمحافظات

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام»

- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر

- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا

- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: الحمام - العلمين.

- مطروح: سيدي براني - النجيلة.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة : تضم 42 معرض منشر فى الميادين الرئيسية و داخل القرى في مدن كفر الدورا- دمنهور- إيتاي البارود - أبو حمص.

- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة

- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.