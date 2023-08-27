خريطة معرض «أهلا مدارس» في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة في العام الجديد لكل المراحل التعليمية الأساسية، والإعدادية والثانوية سواء المدارس الحكومية أو اللغات والرسمية، ويتطلع أولياء الأمور إلى معرفة خريطة أماكن معرض أهلا مدارس بالمحافظات.

خريطة أماكن معرض أهلا مدارس بالمحافظات

وأوضحت وزارة التموين أنه يجري الاستعداد من أجل افتتاح معارض أهلا مدارس في مختلف المحافظات من أجل عمل تخفيضات على الأدوات المدرسية والمستلزمات الخاصة بالطلاب والملابس.

معارض أهلا مدارس بالدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» إلى أنه يجري عمل الاستعدادات اللازمة من أجل بدء وافتتاح معارض أهلا مدارس في مختلف الإدارات في محافظة الدقهلية من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين.

وأضاف أنه يجري تجهيز المعارض في كل الإدارات نحو 18 إدارة في الدقهلية بجانب المركزي في المنصورة وتصل التخفيضات به من 15% إلى 30% ومن المتوقع أن يكون بحد أقصى 5 سبتمبر.

معارض أهلا مدارس بالمحافظات

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام» - شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- محافظة بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- محافظة سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر - شارع البحر بوسط مدينة إسنا - أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- محافظة مطروح: الحمام - العلمين.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة تضم 4 معارض رئيسية و42 معرضا داخل القرى في مدن دمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص وكفر الدوار.

- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة - ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة مرسى مطروح: سيدي براني - النجيلة.