أماكن معرض أهلا مدارس في القاهرة والمحافظات.. تخفيضات هائلة للطلاب

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أماكن معرض أهلا مدارس، في القاهرة والمحافظات، والذي يتمّ تدشينه لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي 2023 - 2024.

أماكن معرض أهلا مدارس في القاهرة والمحافظات

ووفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق معرض أهلا مدارس، فإن أماكن معرض أهلا مدارس في القاهرة والمحافظات، كالتالي:

- معرض أهلا مدارس الرئيسي سيعقد بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

- معارض أهلا مدارس في المحافظات تنتشر في الميادين الرئيسية بكل محافظة، مع وجود أكثر من معرض داخل المحافظة الواحدة لتسهيل حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة.

موعد انطلاق معرض أهلا مدارس

وتزامنًا مع انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسي في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الأقصر، تنتظر وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا رد مجلس الوزراء لتحديد موعد انطلاق المعرض في مدينة نصر، والمقرر انطلاقه منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل انطلاق العام الدراسي يوم 30 سبتمبر المقبل وفقا للموعد المعلن من وزارة التربية والتعليم.

وتنظم وزارة التموين، سنويًا معرض أهلا مدارس، بتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات، وبتخفيضات تصل إلى 50% على بعض المنتجات والأدوات المدرسية.