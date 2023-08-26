معارض أهلا مدارس 2023.. تخفيضات تصل لـ30% على المستلزمات المدرسية

انطلقت معارض أهلا مدارس 2023 في محافظة الأقصر، وسيتم إقامة 7 معارض رئيسة في مدن المحافظة، وذلك بالإضافة للمحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بأنه سيتم إقامة معرض أهلا مدارس 2023، في مجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

معارض أهلا مدارس 2023

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية مشاركة جميع المكتبات الراغبة في الانضمام لمعارض أهلا مدارس 2023، من خلال محالهم التجارية دون التوجه للمعارض التي ستقام في الميادين العامة في المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كافة مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

معارض أهلا مدارس 2023 التخفيضات تصل لـ 20 و 30 %

قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن معارض أهلا مدارس 2023، تقدم كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30% عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة، مضيفًا أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة وأجبان ومربى.

معارض أهلا مدراس أقيمت هذا العام مبكراً

وأوضح عبد الرزاق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن معارض أهلا مدراس 2023، تم إقامتها هذا العام مبكراً، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كما حدث من قبل بمعارض أهلا رمضان لتوفير احتياجات الأسر والطلاب من مستلزمات الدراسة.