«شركات السياحة»: 20% فقط من المسافرين للعمرة اختاروا برامج 4 و5 نجوم

قال وائل فودة ،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة فئة 4 و5 نجوم خلال الشهر المقبل أقل من إقبالهم على حجز برامج العمرة الاقتصادية، موضحا أن نسب الإقبال على البرامج السياحية فئة 4 و5 نجوم تبلغ نحو 20% من إجمالي المتقدمين للسفر للعمرة خلال شهر سبتمبر 2023.

أسعار برامج العمرة الـ4 و5 نجوم

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة فئة الـ4 نجوم تبدأ من 36 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم من 48 ألف جنيه، لافتا إلى أن مدة برامج العمرة فئة 4 و5 نجوم تتراوح بين 10 إلى 12 يوما.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 15 يوما تبدأ من 25 ألف جنيه، موضحا أن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الإقبال على البرامج الاقتصادية يعود لمناسبة أسعارها للشريحة الكبرى من المواطنين التي تحرص على السفر للعمرة سنويا، فضلا عن أنها تتميز بجودة خدماتها.