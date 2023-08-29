نجوم «Black Panther» يحييون ذكرى رحيل تشادويك بوسمان: سيظل دائما في قلوبنا

أحييت الممثلة لوبيتا نيونجو الذكرى الثالثة لرحيل الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، الذي رحل عن عالمنا في 2020 بعد معركة مع سرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا، ونشرت صورة تجمعها بالممثل الراحل عبر حسابها على «إنستجرام»، عند وصولهما إلى مطار في كوريا الجنوبية في عام 2018، وكتبت الممثلة في تعليقها أنها عانت من ألم غريب عندما وصلها خبر وفاة «بوسمان».

وكتبت نيونجو، في تدوينتها عن صديقها الراحل: «كان الارتباك بسبب وفاته عميقا لدرجة أن الأمر استغرق أشهراً للثقة في شعور الفرح مرة أخرى»، متابعة: «الموت من الصعب فهمه، وربما من الصعب قبوله، لكن الحب المتولد من الحياة التي عاشها سيغذي كل ذكرى غيابه، ربما لم يعد تشادويك في صورنا، لكنه سيظل دائما في قلوبنا»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

نجوم «Black Panther» لـ تشادويك بوسمان: نحتفل دائمًا بك أيها الملك

ولم تكن «نيونجو» هي الوحيدة من نجوم «Black Panther» التي شارك في إحياء الذكرى السنوية الثالثة لرحيل تشادويك بوسمان، إذ أعادت الممثلة ليتيتيا رايت، مشاركة مقطع فيديو لها، وبوسمان، وأنجيلا باسيت، وداناي جوريرا، معلقة: «نحتفل دائمًا بك أيها الملك»، وشارك دانيال كالويا أيضًا صورة يظهر فيها مع بوسمان، واكتفى بوضع اثنين فقط من الرموز التعبيرية إلى منشوره.