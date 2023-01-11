أنجيلا باسيت توجه التحية لروح تشادويك بوسمان وجمهور مارفل بعد فوزها

وجَّهت الممثلة الأمريكية أنجيلا باسيت التحية لروح الممثل الراحل تشادويك بوسمان، خلال خطاب حصولها على جائزة جولدن جلوب، في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، وتعتبر تلك المرة الأولى التي تحصل فيها ممثلة على تلك الجائزة عن دورها في أحد أفلام الأبطال الخارقين.

وقالت باسيت في كلمتها، «شرعنا في هذه الرحلة بالحب.. حزننا ، أحببنا وشفينا، كنا محاطين كل يوم بنور وروح تشادويك بوسمان، يسعدنا أن نعرف أنه مع هذه السلسلة التاريخية من Black Panther، فإن جزءًا من إرثه ساعد في قيادتنا. أظهرنا للعالم كيف تبدو وحدة السود وقيادتهم وحبهم ، خلف الكاميرا وأمامها»، وتابعت: «إلى عشاق مارفل شكرًا لك على احتضان هذه الشخصيات وإظهار الكثير من الحب لنا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قبل أنجيلا باسيت.. 4 ممثلين فقط ترشحوا لجولدن جلوب عن أدوار أبطال خارقين

قبل فوز أنجيلا باسيت عن فيلم Wakanda Forever، تم ترشيح أربعة ممثلين فقط لجوائز جولدن جلوب عن أدوارهم في أفلام الأبطال الخارقين، منهم رايان رينولدز عن دوره في فيلم Deadpool لعام 2016، وجاك نيكولسون عن فيلم Batman لعام 1989، بالإضافة إلى الفائزين جواكين فينيكس عن فيلم Joker لعام 2019، وهيث ليدجر عن فيلم The Dark Knight لعام 2008.