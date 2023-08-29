محاكمة ترامب في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020.. تعرف على موعدها

حددت القاضية الأمريكية، تانيا تشوتكان، أمس، 4 مارس المقبل موعدا لبدء محاكمة ترامب، في قضية الفيدرالية بواشنطن، حيث يواجه تهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي واحدة من أربع تهم جنائية بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

محاكمة ترامب

ويأتي موعد محاكمة ترامب، قبل يوم واحد من «الثلاثاء الكبير»، وهو موعد حاسم محتمل في مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حيث ستعقد الولايات من ماين إلى كاليفورنيا مسابقات ترشيحها.

وحددت «تشوتكان»، موعد محاكمة ترامب، في ثلاث قضايا جنائية منفصلة على الأقل أثناء حملته الانتخابية لترشيح الحزب لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2024.

وحاول وكلاء الرئيس الأمريكي السابق، الضغط من أجل أن يكون موعد محاكمة ترامب في أبريل 2026، لكن «تشوتكان» قالت إنهم لا يحتاجون إلى كل هذا الوقت الطويل للاستعداد: «سيتعين على ترامب جعل موعد المحاكمة يعمل، بغض النظر عن جدوله الزمني».

قرارات الجدولة لا يمكن استئنافها

وقال ترامب إنه سيستأنف على جدول المحاكمة، لكن الخبراء القانونيين يقولون إن قرارات الجدولة لا يمكن استئنافها حتى يتم التوصل إلى حكم، وقال محامي ترامب جون لورو، إنه سيلتزم بجدول «تشوتكان».

ومن المقرر أن يمثل ترامب للمحاكمة في نيويورك في مارس بتهمة إخفاء دفعة مالية صامتة للممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز، وقالت القاضية الأمريكية إنها ستتشاور مع القاضي في هذه القضية للتوصل إلى أي تضارب محتمل في المواعيد.

ومن المقرر إجراء محاكمة ترامب مرة ثالثة في 20 مايو 2024 بتهم فيدرالية في فلوريدا، زاعمة أن ترامب احتفظ بشكل غير قانوني بسجلات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وحاول عرقلة العدالة.

ولم يحدد بعد موعد لمحاكمة القضية الجنائية الرابعة في جورجيا، وطلب المدعي العام في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، بدء 4 مارس، لكن قرار «تشوتكان» يعني أن الجدول الزمني سيتغير على الأرجح.