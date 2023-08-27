فعاليات مهرجان القلعة تضيء سماء القاهرة بتوقيع هاني شاكر ونادية مصطفى

أضاءت سماء القاهرة أمسية مميزة، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

وعلى مسرح المحكى، واصل النجم هاني شاكر تأكيد استحقاقه للقب أمير الغناء العربي، الذي ناله بعد نجاح مشواره الفني والاستحواذ على وجدان عشاقه، وتغنى بكوكبة من أعماله الجماهيرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، كان منها «بحبك ياغالى، شاور، كل ليلة، لو رحت بعيد، فرق ف الإحساس، ماتهدديش، ياريتنى، أصاحب مين، نسيانك صعب، مشتريكى، كدة برضه ياقمر، وعد منى، مش بعتب عليك، حنعيش، لو بتحب، لسة بتسألى على الضحكاية» وغيرها بجانب «جانا الهوي» للعندليب عبد الحليم حافظ.

نادية مصطفى في كامل لياقتها الفنية

وقبله ظهرت النجمة نادية مصطفى بكامل لياقتها الفنية، وتغنت بأحدث أعمالها بعنوان يسلملي ذوقهم، التي نالت إعجاب واستحسان الجمهور، إضافة إلى عدد من أغانيها الشهيرة، منها «ادعوا لمصر، الليلة دي، سلامات، الصلح خير، جاي ف إيه، مسافات»، إلى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل منها مالي للمطربة وردة، «ياساعة بالوقت أجرى» لـ نور الهدى، «أنا قلبى إليك ميال»، لـ فايزة أحمد، «من حبي فيك ياجاري» لـ حورية حسن.