ناقد فني: مهرجان القلعة يشهد حضورا جماهيريا كبيرا

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنّ منطقة القلعة تشهد النسخة الـ31 من المهرجان بحضور جماهيري كبير، نظرًا للتنوع الواضح الموجود في المطربين وفي الفرق الغنائية المشاركة بالمهرجان.

حضور جماهيري كبير في مهرجان القلعة

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مهرجان القلعة يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا طوال فترة إقامة المهرجان، مشيرًا إلى أنّ سعر تذكرة دخول المهرجان تعتبر رمزية، وبالتالي فإن ذلك ساعد على إقبال عدد كبير من الجمهور على المهرجان خاصة أنّنا في فصل الصيف، كما أنّ المهرجان مقام في منطقة مكشوفة ورائعة.

وتابع: «الناس عايزة تسهر، وفي المهرجان شوفنا جمهور كبير خاصة في يوم الافتتاح، كمان على مدار 15 يومًا عندنا أكتر من 45 حفلة وهو رقم كبير، ومدحت صالح دايمًا كان بيواظب على حضور مهرجان القلعة، والمهرجان فيه فنانيين كتير منهم فايا يونان، بالإضافة إلى وجود وفرق أخرى لها شعبية كبيرة منها فرقة وسط البلد، كمان فيه مفاجآت مستمرة».