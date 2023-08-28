جمهور مهرجان القلعة: سعداء بتنوع الحفلات.. وأسعار التذاكر في متناول الجميع

أشادت جماهير مهرجان القلعة بتنوع الحفلات، والنقل التليفزيوني الحصري لشبكة تليفزيون الحياة، وتنوع المطربين، وتوافر تذاكر الحفلات بأسعار رمزية تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

ورصدت شبكة تليفزيون «الحياة» آراء بعض الجماهير من مهرجان القلعة.

وقال أحد الحضور إن التذاكر في متناول الجميع وتناسب جميع الفئات «لو مش عارف أحضرلهم حفلات خاصة، مهرجان القلعة بالسعر ده بيحقق أحلامي».

وأضافت إحدى متابعات مهرجان القلعة 2023، أن المهرجان رائع كتنظيم، مشيدة بتنوع الحفلات، بالإضافة إلى أداء المطربين وتفاعلهم مع الجمهور.

وتابع آخر، بأن تنظيم مهرجان القلعة 2023 في مكان مثل هذا الصرح العظيم وهو القلعة، يعتبر فعالية كبرى بمصر.

وأشار أحدهم إلى تميز قناة الحياة بعرض المهرجان، ودقة توصيل الحدث للجمهور الذي لم يستطع الحضور.

مهرجان القلعة 2023

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31 إقبالا جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل، كما أن تذكرة الدخول للمهرجان بنفس سعر دخول القلعة، وقد تم تكريم عدد من الفنانين بحضور وزيرة الثقافة، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.