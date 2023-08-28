هشام عباس يصعد مسرح مهرجان القلعة على نغمات «ما تبطليش»

صعد منذ قليل، الفنان هشام عباس لجمهوره ضمن فعاليات حفل مهرجان القلعة على نغمات أغنيته الشهيرة «ما تبطليش» وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

هشام عباس في مهرجان القلعة

ومن المقرر أن يشدو عباس خلال وصلته الغنائية بأغنيات شوفي وعيني وكام مرة، وطول ما أنت بخير، ويا ليلة، على أن يختم جدول أغنياته بـ«حبيبي ده وفينه».

يذكر أن الفنان هشام عباس يشدو اليوم في حفل الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهي المرة السادسة التي يغني فيها بهذا المهرجان.