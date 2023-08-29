«إرادة جيل» يطالب السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية: نثق في قيادته لدفة الوطن

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنّ الحزب بجميع نوابه وقياداته وأعضائه، أكدوا أنّه رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الصعبة التي تواجه العالم كله، ولثقة الشعب المصرى الكبيرة في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعبور بمصر إلى بر الأمان والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، قرر الحزب بالإجماع، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح مطر، أنّه بعقد مقارنة بسيطة بين «كيف كنا في عام 2014؟»، و«كيف أصبحنا الآن في 2023»، خاصة من الناحية الأمنية والمشروعات العملاقة، نجد أنّه علينا دعم ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل الاستمرار في قيادة سفينة الوطن نحو بر الأمان والتنمية والرخاء.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أنّ قرار الحزب بدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده «سياسا واقتصاديا واجتماعيا»، موضحا أنّ هذه المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطني من أجل البناء، والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة.

وأكد مطر، أنّ حزب إرادة جيل يعلن بإجماع نوابه وأعضائه في جميع الأمانات بجمهورية مصر العربية، دعمه التام للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل الوصول إلى تطلعات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية، ومواجهة التحديات المحيطة بمصر والمصريين، واستمرار الأمن والأمان بتكاتف وتماسك الشعب والقوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء والإعلام.