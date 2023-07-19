تيسير مطر يشيد بقرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

أشاد النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم محمد الباقر وباتريك زكي.

وجاء ذلك استجابة من الرئيس السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

ثقة مجلس أمناء الحوار الوطني في الرئيس

وكان مجلس أمناء الحوار أكد في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وقال النائب تيسير مطر، إن اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القرار واستجابته السريعة، تأكيد على حرصه على توفير مناخ إيجابي لنجاح الحوار الوطني، واستمرار قرارات العفو عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا طوال العام الماضى.