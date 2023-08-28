تيسير مطر: الرئيس السيسي تحمل كل الانتقادات.. و«لازم نشيله على راسنا»

كشف النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، تفاصيل دعم التحالف للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

مطر: قبل تولي الرئيس كنا في ضياع

وقال مطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم دراسة موقف الدولة منذ 2011 لـ2023، معلقا: «قبل تولي الرئيس كنا في ضياع وعدم أمن وأمان ودون حرية، البلد مكانتش بلد».

وتابع مطر: «مصر عانت من أزمات كبيرة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك ظروف اقتصادية صعبة يقابلها فترة تحمل من المواطن؛ للوصول لبر الأمان، وكل ذلك بفضل الله ثم الرئيس السيسي».

مطر: الرئيس السيسي صاحب رؤية وقرار

وصرح النائب تيسير مطر: «قررنا رؤساء أحزاب التحالف دعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024؛ لأنه صاحب رؤية وقرار، ونحن نطالبه بالاستمرار لاستكمال مسيرة التنمية».

وعلق: «الرئيس السيسي راجل بيقول للناس على الصراحة، دا جبل على أنه يتحمل كل الانتقادات، الانتخابات مسؤولية، والسيسي كبيرنا ونشيله على رأسنا؛ لأنه بنى وشال وطالع بينا للأمام».