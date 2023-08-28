تيسير مطر: 42 حزبا سياسيا طالبوا السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن 42 حزبا سياسيا أعلنوا تأييدهم ومطالبتهم الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يجري حاليا العمل على ترتيب وتنظيم عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما سيتم العمل على دعم الرئيس السيسي، خاصة في تلك المرحلة التي تحتاج من المصريين إلى التكاتف حول القيادة السياسية.

مطر: الظروف الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على العالم

وتابع رئيس حزب إرادة جيل، أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على العالم وليس مصر فقط، إضافة إلى الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية.

وكان تحالف الأحزاب المصرية أعلن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة؛ لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والبناء، ونظم التحالف مؤتمرا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء من 40 حزبا سياسيا وهم أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، واستعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية.