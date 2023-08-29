وزير التموين: سنحقق اكتفاء ذاتيا من الأزر في موسم الحصاد

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكثيف واستمرار طرح الأرز بالسعر الحر في المجمعات الاستهلاكية لجميع المواطنين، سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير حاملي البطاقات.

سعر الأرز بعد قرار وزير التموين

وتضمن قرار وزير التموين، أن يكون سعر الأرز 22 جنيها بالنسبة لكيس الأرز المعبأ وزن كيلو، الدرجة الأولى بنسبة كسر 5%، للأرز الذي سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر، ليكون أقل من سعر الأرز في الأسواق والسلاسل الخارجية.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، توافر احتياطي آمن من مخزن الأرز، قائلا: «لدينا ما يكفينا من الأرز لنحو 3.3 شهر»، وسنحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز، مع قرب موسم الحصاد الجديد في سبتمبر المقبل.

منع تصدير الأرز إلى خارج البلاد

وأضاف وزير التموين، أنّ هذا العام شهد زراعة أكثر من 1.6 مليون فدان أرز، قائلا: «لدينا أرز يغطي حجم استهلاك مصر، ومستمرون في منع تصدير الأرز للخارج».