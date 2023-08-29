ذكريات جيهان السادات مع مدرجات جامعة القاهرة: جلست بجوار بناتي وعمري 40 عاما

لم تتردد جيهان السادات، «سيدة مصر الأولى» في الجلوس على مقاعد الطلاب إلى جانب بناتها، اللاتي اخترن الدراسة في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، بينما درست هي في قسم اللغة العربية بالكلية ذاتها، لم تخجل من طلب العلم رغم أنّها قد بلغت في هذا الوقت عامها الأربعين، استمرت في السعي والاجتهاد والسهر، حتى حصلت على الليسانس، ومن بعده الماجستير ثم الدكتوراه.

ذكريات رحلة العلم

ذكريات رحلة العلم، روتها الراحلة جيهان السادات، في لقاء تلفزيوني أجرته قبل سنوات، قائلة إنّها كانت متحمّسة للتفوق على بناتها وزميلاتها باعتبار أنّها أكبرهن سنا، ومن العيب أن تحصل واحدة منهن على درجة أكبر منها: «كنت أذاكر جيدا، وكنت أرغب في التفوق بشدة».

بعد سنوات من الجد والمثابرة، حصلت جيهان السادات على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 1977، وفي العام 1980 حصلت على درجة الماجستير في الأدب المقارن من الكلية ذاتها، أما درجة الدكتوراه في النقد، فنالتها في العام 1986.

مواقف وطنية لجيهان السادات

عُرف عن جيهان السادات، التي ولدت في العام 1933 من أب مصري وأم بريطانية، مواقفها الوطنية المهمة والداعمة لمصر، حيث كانت مشاركة فاعلة في العمل المدني والمجتمعي، قبل أن تصبح زوجة للرئيس الراحل أنور السادات، كان لديها جمعية خيرية تعمل في المجتمع المدني منذ العام 1956.

غيّرت جيهان السادات قواعد العمل الخيري في المجتمع، فبعد أن كانت مشاركة زوجات القادة والساسة في المجتمع المدني أمر نادر الحدوث، سارت كثير من زوجات الرؤساء على خطى سيدة مصر الأولى، حتى أنّ زوجة الرئيس الألماني قالت لـ«جيهان» في لقاء جمعهما: «ما تفعلينه جعل لنا دورا مهما في العمل المجتمعي».