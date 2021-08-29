في ذكرى ميلادها الأولى بعد الوفاة.. 10 صور نادرة لـ جيهان السادات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور النادرة للسيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة ذكرى ميلادها؛ إذ ولدت في مثل هذا اليوم 29 أغسطس عام 1933، وهى ذكرى الميلاد الأولى التي تأتي بعد وفاتها، بعدما رحلت عن عالمنا في التاسع من يوليو الماضي.

ذكرى ميلاد السيدة جيهان السادات

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز الصور المتداولة على السوشيال ميديا، منها التي جمعتها بعدد من الشخصيات العامة، منها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والسيدة أم كلثوم، وكذلك الأميرة ديانا، وتواجدها مع الجنود، وصورة من زفافها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتظهر في الصورة السابقة، السيدة جيهان السادات مع الرئيس الراحل، والأميرة ديانا.

وظهرت في الصورة السابق، السيدة جيهان السادات، مع كوكب الشرق أم كلثوم.

وظهرت السيدة جيهان السادات، في الصورة السابقة بجوار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتضمنت الصورة السابقة، السيدة جيهان السادات مع زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وحفلت مسيرتها بالعديد من الإنجازات والإسهامات على المستوى الإنساني والمجتمعي وكان لها بصمات في الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.

ولدت جيهان السادات، في حي الروضة بمدينة القاهرة، عام 1933، في عائلة من الطبقة المتوسطة كانت تعيش بصعيد مصر، لأب يسمى «صفوت»، مصري، يعمل طبيبا، وأم بريطانية.

كرست جيهان السادات، جهودها للتدريس بجامعة القاهرة وإلقاء المحاضرات بالجامعات العالمية.

وفاة جيهان السادات

كانت إقامتها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ كانت أستاذا زائرا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة «جنوب كارولينا، وراتفورد بالولايات المتحدة»، وأستاذا للدراسات الدولية بجامعة ميرلاند منذ عام 1993، حتى استقرت بشكل دائم في القاهرة.

ورحلت عن عالمنا جيهان السادات، عن عمر ناهز 87 عاما، في التاسع من يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض؛ إذ كانت في العناية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبرى بالقاهرة، بعدما عادت من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج، وكانت تعاني من السرطان، وتتلقى العلاج بالخارج منذ أكثر من عامين.