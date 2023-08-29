فيلم «وش في وش» يحقق 718 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

احتل فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، والتي تُعرض حاليًا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وحقق فيلم «وش في وش» أمس بدور العرض 718 ألف جنيه، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، كما يضم عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

وتلقى فيلم وش في وش، الذي يعرض حاليًا بالسينما، إشادات واسعة من قبل عدد كبير من صناع الأفلام، باعتباره من الأفلام التي جمعت في الجودة ما بين الكتابة والإخراج والتمثيل.