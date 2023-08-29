انتهاء تصوير فيلم «أهل الكهف».. يعرض في صيف 2024

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، الانتهاء من تصوير فيلم «أهل الكهف»، بعد سنواتٍ طويلة من التحضير والتصوير، ومن المُقرر عرضه في موسم أفلام صيف 2024.

واستعاد أيمن بهجت قمر، ذكرياته مع هذا المشروع السينمائي الضخم، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخة من فيلم (أهل الكهف) اللي كتبتها في أمستردام، ولحد إمبارح 28 أغسطس 2023 سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي، وانتهى معاهم أخيرًا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي».

وأضاف مؤلف فيلم أهل الكهف: «شكرًا لطاقم العمل اللي اتحمل العمل في ظروف غير طبيعية، وشكرًا للمخرج عمرو عرفة اللي عمل مجهود خرافي هو وكل فريق العمل واحد واحد.. شكرًا للمنتج محمد رشيدي اللي اتحمل الفيلم ده من أول يوم ولما وقف التصوير، وكان الفيلم خلاص في طريقه أنه يتلغي، أنقذ الموقف وعمل اللي عليه وزيادة.. إن شاء الله نوعدكم بفيلم مختلف في صيف 2024».

أبطال وصُناع فيلم أهل الكهف

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز وريم مصطفى، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي -رشيدي برودكشن- وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.