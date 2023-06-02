أبطال فيلم «أهل الكهف» يسافرون إلى المغرب منتصف يونيو لاستكمال التصوير

استأنف أبطال وصناع فيلم «أهل الكهف» تصوير العمل، خلال الأيام القليلة الماضية، في أحد اللوكشينات بمدينة القاهرة، وذلك بعد توقف كبير بسبب المشكلات الانتاجية.

وعلم «الوطن» أن أبطال فيلم «أهل الكهف» سيسافرون إلى دولة المغرب فى منتصف يونيو الجاري لاستكمال باقي مشاهد العمل، وذلك تميهدا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

خالد النبوي يكشف عن جانب من تدريبات فيلم أهل الكهف

وكان الفنان خالد النبوي كشف عن جانب من تدريباته على المبارزة بالسيف من أجل دوره في فيلم أهل الكهف، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «شخصية جديدة بقى فيلم أهل الكهف عن مسرحية الأستاذ توفيق الحكيم.. سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة».

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين؛ من بينهم محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أحمد عيد، ماجد المصري، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.