أيمن بهجت قمر يكشف عن صورة جديدة من كواليس فيلم «أهل الكهف»: دعواتكم

كشف المؤلف أيمن بهجت قمر، عن صورة من كواليس فيلم «أهل الكهف»، الذي عاد تصويره مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب مشكلات إنتاجية، وذلك في دولة المغرب.

ونشر أيمن بهجت قمر صورة رفقة محمد ممدوح وخالد النبوي وغادة عادل، والمخرج عمرو عرفة، وعلق عليها: «أهل الكهف.. دعواتكم».

وكان الفنان خالد النبوي كشف عن صور من كواليس فيلم «أهل الكهف»، وهو يقوم بالتدريب على المبارزة بالسيف من أجل دوره في الفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وعلق عليها: «شخصية جديدة بقى، فيلم أهل الكهف، عن مسرحية الأستاذ توفيق الحكيم.. سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة».

أبطال فيلم «أهل الكهف»

فيلم «أهل الكهف» يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين؛ من بينهم محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أحمد عيد، ماجد المصري، خالد الصاوي وإياد نصار، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.