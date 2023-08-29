إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف لـ كارت شحن عداد الكهرباء.. إليك 5 خطوات

يتعرض عدد كبير من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بجميع أنواعها، لتلف أو فقد كارت شحن عداد الكهرباء، ويتساءلون عن الإجراءات أو الخطوات التي تتيحها شركات التوزيع للكهرباء على مستوي الجمهورية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات استخراج واستعادة بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء.

إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت شحن عداد الكهرباء

أوضحت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في عبر منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخطوات والإجراءات الواجب أن يقوم بها مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، عند رغبته في استعادة واستخراج كارت شحن عداد الكهرباء في حالة الفقد أو التلف، كالتالي:

خطوات استعادة بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء

1- على المشترك التوجة مباشرة لإدارة الكهرباء التابع لها، ليقوم بتقديم طلب استخراج كارت الشحن لعداد الكهرباء، بدل للتالف أو بدل للفقد، وهذا الأمر لا يتطلب كتابة محضر، ويجرى الاكتفاء بكتابة إقرار كتابي فقط ليشير لفقد كارت شحن عداد الكهرباء.

2- ويقدم صاحب الكارت المستندات لاستخراج بدل تالف أو بدل مفقود لكارت شحن العداد، وهي، بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، بالإضافة لإقرار كتابي بفقد كارت العداد.

3- ويقوم بعدها على الفور الموظف المختص في شركة الكهرباء التابعة للمشترك بفحص المستندات المقدمة له، واستيفاء طلب استخراج كارت الشحن لعداد الكهرباء بدل تالف أو الفاقد، ويتم سداد الرسوم.

30 دقيقة حد أقصى لإصدار كارت العداد الجديد

4- يستغرق وقت إصدار شحن كارت العداد الجديد وتفعيله، 25 لـ30 دقيقة فقط.

5- يقوم المشترك بسداد رسوم إصدار كارت الشحن الجديد بمبلغ 45 جنيها، وذلك بجانب قيمة مبلغ الشحن الذي يريده المشترك أن يضعها في الكارت، ويسمح له بشحن الرصيد بأي مبلغ يبدأ من 50 لـ 10000 جنيه.