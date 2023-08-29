خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

كشفت شركة توزيع الكهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعملائها بالاسم أو برقم العداد خطوة بخطوة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ونستعرضها في السكور التالية.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

ويجري 5 ملايين و400 ألف مشترك في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، البحث عن الآليات التي يجب اتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023، بمحافظة جنوب القاهرة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لسكان قطاع محافظة جنوب القاهرة، من خلال الخطوات التي حددتها شركة التوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، بجنوب القاهرة، ومعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي من هنا:

وبعدها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

الخطوة الثانية: يقوم المشترك بالضغط على اختيار الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

الخطوة الثالثة: يقوم المشترك بتحديد اسم المنطقة الخاصة به، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

الخطوة الرابعة: بعدها إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

الخطوة الخامسة والأخيرة: الضغط على «استعلام».

خفض معدلات شكاوى القراءات

وكانت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اتخدت العديد من الخطوات الإيجابية لخفض معدلات الشكاوى الخاصة بالقراءات والفواتير الخاطئة، وذلك جاء وفقًا للخطة التابعة لوزارة الكهرباء والشركة القابضة وتعميم وتطبيق استخدام برنامج القراءة الموحد لعدادات الكهرباء.