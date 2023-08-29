كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023

كشفت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023، حيث يهتم نحو 5 ملايين و400 ألف مشترك، بمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية للاستهلاك الكهرباء.

وترصد السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023، في جميع إدارات وشبكات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، كما يلي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2023

- الدخول إلى موقع شركة الكهرباء من خلال الرابط.

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المنطقة.

- إدخال الاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر استعلام.

عدد المشتركين في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

ويبلغ عدد المشتركين في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 4.3 مليون مشترك، من إدارات محافظة الجيزة «الدقي - بشتيل - بولاق الدكرور - الهرم 1 - الهرم 2 - فيصل - مدينة 6 أكتوبر 1 - مدينة 6 أكتوبر 2 - مدينة الشيخ زايد - شمال الجيزة 1 - شمال الجيزة 2 - وسط الجيزة - جنوب الجيزة»، ويبلغ عدد المشتركين من محافظة القاهرة 1.7 مليون مشترك، في «غرب القاهرة - حي السيدة زينب - حي القلعة - حي المقطم - حي البساتين - حي المعادي - حي حلوان - حي 15 مايو».