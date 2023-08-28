سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023 بعد إرجاء تطبيق الزيادات حتى يناير المقبل

أعلن مجلس الوزراء، عن تثبيت سعر شرائح الكهرباء خلال عام 2023، المطبقة حاليًا، وإرجاء تطبيق الزيادات المقررة 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية. وتوضح «الوطن» سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023.

سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023

وجاء سعر كيلو الكهرباء المنزلي، للعام المالي الجديد، المعمول بها حتى أول يناير عام 2024 لجميع المشتركين والمنازل، كالتالي:

- يكون سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023، للشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر لـ50 كيلو وات، وسعرها الآن 48 قرشًا.

- وسعر الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 لـ100 كيلو وات، 58 قرشًا.

- ويأتي سعر الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات، 77 قرشًا.

- أما سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023 للشريحة الرابعة، من 201 لـ350 كيلو وات، سعرها حاليًا 106 قروش.

سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023 الشريحة الخامسة

- الشريحة الخامسة، من 351 لـ 650 كيلو وات، سعرها 128 قرشا.

- سعر كيلو الكهرباء المنزلي 2023 للشريحة السادسة، من 651 لألف كيلو وات، كما هي حاليا 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000، سعرها الحالي 145 قرشا، وأصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

سعر كيلو الكهرباء التجاري 2023

ويكون سعر كيلو الكهرباء التجاري 2023 حتى أول يناير عام 2024 كالتالي:

- سعر الشريحة الأولى من صفر لـ100 كيلو وات، 65 قرشا.

- الشريحة الثانية من صفر لـ250 كيلو وات سعرها 120 قرشا.

- سعر الشريحة الثالثة من صفر لـ600 كيلو وات 140 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 601 لألف كيلو وات 155 قرشا.

- الشريحة الخامسة لأكثر من ألف كيلو وات 160 قرشا.