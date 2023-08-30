«التضامن» توضح الحالات المستحقة كارت الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة، البطاقة التي تعدة واحدة من أهم وسائل التيسير للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

حالات تستحق كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحالات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وأضافت التضامن الاجتماعي، أن مزايا كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.