«التضامن» تطلق كارت «حرفي» لتوفير خدمات طبية وتأمينية للعمالة.. اعرف مزاياه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق كارت «حرفي» للعمالة داخل قطاعات الحرف اليدوية، بهدف تقديم خدمات اجتماعية، وتأمينية وطبية وصحية لهم، موضحة أنَّ رؤية الوزارة تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات للعاملين، مع تصنيف العمالة وفقا لحجم الإنتاج ومستويات المهارة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، مميزات كارت «حرفي» المنوط بتقديم الخدمات والمزايا للعمالة، بحسب ما جاء في بيان وزارة التضامن الاجتماعي.

مميزات كارت «حرفي»

- تقديم الدعم المادي للعمالة.

- تقديم الدعم الفني للعمالة.

- دعم صناعة السجاد اليدوي باعتبارها من أقدم الصناعات اليدوية.

- إقامة معارض لتسويق المنتجات دوليا ومحليا.

- توفير مصدر للعملة الصعبة.

- خلق مزيد من فرص العمل.

- الارتقاء بالصناعات المحلية.

مشروع القرية المنتجة

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أهمية التوسع في مشروع «القرية المنتجة» نظراً لما سيحققه من مميزات، وهي:

- توفير للمواد الخام والسلع المهمة للعمالة.

- التعاقد مع خبراء متخصصين في تصميم السجاد والكليم والجوبلان اليدوي.

- عقد مسابقات لخريجي كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية النوعية لتطوير تصاميم السجاد والكليم اليدوي.

- تقسيم المحافظات المستهدف تطوير السجاد والكليم وباقي المنتجات الأخرى حسب نوع المنتج.

- تحديد كيان حكومي مسؤول عن تحديد المواصفات الفنية لتصنيع المنتج.

- نخصص الكيان الحكومي في الاتفاق علي المنتجات النهائية ومراجعتها واعتمادها من الخبراء لضمان جودة المنتجات وتسويق منتجاتها، وذلك علي غرار المعمول به في الدول العربية.