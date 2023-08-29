فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز يحقق 213 ألف جنيه في يوم

حقق فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، نجاحا كبيرا، منذ عرضه في موسم عيد الأضحى، إذ ينافس حاليا الأفلام الأخرى في موسم الصيف، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «بيت الروبي»، أمس، بدور العرض 213 ألف جنيه، وحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المتنافسة وظل على مكانته في المرتبة الأولى.

وقرر الصناع إجراء جولات فنية لعرض الفيلم خارج مصر في دول الخليج، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في مصر خلال موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي، حول شخصية الروبي التي يقدمها الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يصطحب أسرته بعيدا عن القاهرة، ويسكن في أحد المناطق الصحراوية، بسبب استخدام السوشيال ميديا.

جولة لـ صناع «بيت الروبي»

فيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.