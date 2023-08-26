366 ألف جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في دور السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ 365 ألفًا و860 جنيهًا، وجاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية، وسبقه في في الترتيب فيلم العميل صفر بإيرادات أمس مليون و700 ألف جنيه، وفيلم وش في وش بإيرادات مليون و200 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتخطت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي 125 مليون جنيه، على مدار 9 أسابيع وذلك منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو الماضي، وتصدر قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الأضحى 2023 والتي تضم أفلام تاج، البعبع، مستر إكس.

قصة فيلم بيت الروبي

في إطار لايت كوميدي، تدور قصة فيلم بيت الروبي، من خلال إبراهيم الروبي ويقوم بدوره كريم عبدالعزيز، يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية هادئة بعيدا عن الناس والزحام، ولكن يقرر فجأة العودة للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليجد نفسه من نجوم السوشيال ميديا وحديث الجميع.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.