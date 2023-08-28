فيلم بيت الروبي يحقق إيرادات بقيمة 214 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبدالعزيز نجاحا كبيرا، منذ عرضه في موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وأضاف الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم بيت الروبي حقق أمس بدور العرض 214 ألف جنيه، وحقق العمل نجاحا ملحوظا، حيث حافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المتنافسة وظل على مكانته في المرتبة الأولى.

أحداث فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي، حول شخصية الروبي التي يقدمها الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يصطحب أسرته بعيدا عن القاهرة ويسكن في أحد المناطق الصحراوية، بسبب استخدام السوشيال ميديا.

جولة لـ صناع بيت الروبي

وقرر صناع فيلم بيت الروبي، إجراء جولات فنية لعرض الفيلم خارج مصر في دول الخليج، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في مصر خلال موسم عيد الأضحى، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.