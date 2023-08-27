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فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز يحقق 246 ألف جنيه في يوم

كتب:

ضحى محمد
09:16 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
مشهد من فيلم «بيت الروبي»

مشهد من فيلم «بيت الروبي»

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ما زال الفيلم ينافس بقوة في موسم الصيف بين الأفلام المطروحة حاليا بدور العرض.

نجاح فيلم «بيت الروبي» بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم بيت الروبي حقق أمس 246 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة الأخرى، ولازال يتصدر المشهد من خلال إيرادات مرتفعة.

قصة فيلم «بيت الروبي»

تدور قصة فيلم «بيت الروبي» في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي ويجسد دوره كريم عبدالعزيز، والذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية هادئة بعيدا عن الناس والزحام، ولكن يقرر فجأة العودة للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليجد نفسه من نجوم السوشيال ميديا وحديث الجميع.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.