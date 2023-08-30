13 إجراء لترشيد استهلاك مياه الشرب بالقاهرة

ناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على مواجهة السلوكيات السلبية مع مياه الشرب وإهدارها والسعي لترشيد الاستهلاك، حيث تعدى حجم الفاقد من مياه الشرب بالقاهرة يوميا 500 ألف متر مكعب، ومن أبرز نقاط ترشيد الاستهلاك التي تركز عليها شركة مياه الشرب فى تقرير لها ما يلي..

- نشر التوعية بين المواطنين والمؤسسات المختلفة بأهمية كل قطرة مياه

- التصدى لظاهرة الوصلات الخلسة لمواجهة الفاقد

- إطلاق حملات بالأحياء ومشروعات الإسكان البديل لتعليم المواطنين السباكة وإصلاح صنبور المياه

- التعامل السريع مع إصلاح كسور المياه بشكل سريع

- التعامل مع المواقف الحرجة والأزمات فى وقت قياسى

- توضيح الجهد الكبير فى توفير كوب ماء نقى للمواطنين.

- التحذير من إهمال صيانة الأدوات الصحية بالمنازل ، وخطورة الوصلات الخلسة

- نقطة واحدة من المياه يتم تسريبها من صنبور المياه بشكل متقطع تهدر ما يقرب من 4 متر مكعب شهريا

حملات توعية

- التركيز على التوعية داخل المدارس والمساجد وقصور الثقافة والنوادى الرياضية

- نقطة مياه متواصلة (سرسوب) تهدر 15 متر مكعب شهريا.

- اتاحة الخط الساخن 125 بالشركة للابلاغ عن أى مشكلات وعمل تطهير كامل للخزانات لضمان جودة المياه.

خطورة رش المياه

- التحذير من رش المياه فى الشوارع أو استخدامها فى غسيل السيارات و التعدى على خطوط المياه

- التواصل المستمر مع المواطنين واجراء استبيان عن الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة.