ملف مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر على طاولة «المهندسين» السبت

أعلنت نقابة المهندسين المصرية شعبة الهندسة الكيمائية والنووية، عن تنظيم محاضرة بعنوان «مستقبل الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر»، وذلك يوم السبت 2 سبتمبر 2023، الساعة 6:00 مساءً، بقاعة عثمان أحمد عثمان، وسوف تناقش الندوة عدد من المحاور في ملف مستقبل الطاقة الجديدة و المتجددة في مصر، وتتضمن الندوة عدد من الحضور المتخصصين في ملف الطاقة المتجددة.

محاور الندوة

وأضافت نقابة المهندسين، أنَّ الندوة سوف تشهد مناقشة عدد من المحاور على رأسها التحيات المالية ومشروعات التنمية في مصر، يلقيها الدكتور عباس محمد شراقي، أستاذ هندسة القاهرة، ومحاضرة بعنوان الطاقة المتجددة أمل مصر كمصدر مستدام للطاقة، يلقيها الدكتور احمد حجازي، الأستاذ بكلية النانو تكنولوجي هندسة القاهرة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر، يلقيها الدكتور وفاء محمد محمد مصطفي، أستاذ هيدرولوجيا النظام البيئي .

ملف الطاقة المتجددة

وأشارت إلى أنَّ الندوة سوف تناقش عدد من المحاور المهمة في ملف الطاقة المتجددة، بحضور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وسوف تكون يوم السبت، الثاني من سبتمبر، الساعة 6 مساء، بقاعة عثمان أحمد عثمان، وتأتي الندوة في إطار الدور التوعوي التي تقوم به النقابة.